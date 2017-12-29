Уже в ближайшее время постепенно удастся заставить Армению вернуть оккупированные территории Азербайджана – эксперт

2017-12-29 10:34 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Уже в ближайшее время постепенно удастся заставить Армению вернуть оккупированные территории Азербайджана, сказал в пятницу Azernews российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

"Очевидно, что Ереван будет противиться, но давайте будем реалистами и сравним потенциалы и возможности его и Баку. Однозначный проигрыш по всем позициям», - сказал эксперт.

При этом он отметил, что достаточно сложно оценить уходящий год применительно к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Совершенно очевидно, что ведется полномасштабная дипломатическая работа по урегулированию конфликта. Может, это пока и не заметно, однако, мы являемся свидетелями участившихся встреч Президента России Владимира Путина с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Армении Сержем Саргсяном. Происходит регулярный обмен мнениями по затянувшемуся конфликту и, соответственно, предлагаются способы его решения», - сказал Михайлов.

При этом, по словам эксперта, стоит отметить желание России в связи со сложной обстановкой на Ближнем Востоке, как можно скорее, примирить стороны.

«На мой взгляд, позиция Азербайджана более выигрышная, независимо от политической конъюнктуры», - добавил Михайлов.

Он отметил, что Армения - это страна, полностью зависящая от России, и подписавшая договор с Евросоюзом в надежде получить поддержку от Запада, что воспринимается Россией крайне отрицательно. Фактически это удар в спину стратегическому партнерству с Россией, добавил эксперт.

«С другой стороны - это экономически развитый Азербайджан, имеющий мощную армию и такого союзника, как Турция. При этом отметим, что у Москвы с Анкарой наладилось полномасштабное союзничество по многим направлениям», - сказал Михайлов.