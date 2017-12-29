ЦБА: Стабильность на валютном рынке Азербайджана будет обеспечена и в 2018 году

2017-12-29 10:09 | www.apa.az | 6

При средних ценах на нефть в 45 долларов за баррель в 2018 году счет текущих операций платежного баланса Азербайджана будет профицитным. Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в заявлении Центробанка Азербайджана об основных направлениях денежной политики на 2018 год и среднесрочный период.

«При прогнозируемой цене на нефть в 45 долларов за баррель ожидается профицит счета текущих операций платежного баланса. Принятые решения об импортозамещении и стимулировании экспорта положительно повлияют на счет текущих операций в 2018 году и в среднесрочной перспективе. Реализация в Азербайджане крупных энергетических проектов позитивно отразится на показателях капитала и движения финансов платежного баланса».

Центробанк отмечает, что стабильность на валютном рынке Азербайджана в 2018 году будет обеспечена за счет прогнозируемых трансфертов Государственного нефтяного фонда и платежного баланса. «Долгосрочный тренд курса маната формируют именно эти фундаментаментальные макроэкономические факторы. Для долгосрочной стабильности валютного рынка важное значение имеет также оптимизация валютного контроля», - сказано в заявлении.