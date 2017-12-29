В честь Дня солидарности и Нового Года в Национальном парке будет салют

2017-12-29 10:42 | www.apa.az | 6

31 декабря в честь Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового Года в Национальном парке будет организован фейерверк.

Об этом сообщили АПА в пресс-службе Исполнительной Власти города Баку.

«В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом Исполнительная власть города Баку приглашает жителей столицы и гостей города понаблюдать за грандиозным салютом, который будет организован 31 декабря 2017 года в 24.00 в Приморском Национальном парке», - говорится в сообщении.