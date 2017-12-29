В 2018 году в Азербайджане сохранится гибкий режим валютного курса - Центробанк (версия 2)

2017-12-29 10:35 | www.trend.az | 7

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БАКУ /Trend/ - В 2018 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранит гибкий режим валютного курса с учетом способности эффективной абсорбции зарубежных шоков. Об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики на 2018 год и среднесрочный период, опубликованном в пятницу в официальной печати.

"Центробанк может в малых и ограниченных объемах проводить интервенцию на валютном рынке с целью предотвращения краткосрочных изменений курса национальной валюты, не являющихся следствием фундаментальных макроэкономических факторов", - говорится в заявлении.

Центробанк отмечает, что стабильность на валютном рынке Азербайджана в 2018 году будет обеспечена за счет прогнозируемых трансфертов Государственного нефтяного фонда и платежного баланса.

"Долгосрочный тренд курса маната формируют именно эти фундаментальные макроэкономические факторы. Для долгосрочной стабильности валютного рынка весьма значима также оптимизация валютного контроля", - сказано в заявлении.

В 2018 году Центробанк намерен продолжить консервативную денежную политику с учетом относительного смягчения фискальной политики. Для этого Центробанк обеспечит формирование адекватных монетарных условий.