Официальный курс маната к мировым валютам на 29 декабря (версия 2)

2017-12-29 10:36 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 декабря установлен на уровне 1,7001 и 2,0307 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.