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Официальный курс маната к мировым валютам на 29 декабря (версия 2)

2017-12-29 10:36 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 декабря установлен на уровне 1,7001 и 2,0307 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов

29.12.2017

1 доллар США

1 USD

1.7001

1 евро

1 EUR

2.0307

1 австралийский доллар

1 AUD

1.326

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0886

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8609

1 бразильский реал

1 BRL

0.5132

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1371

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1591

1 чешская крона

1 CZK

0.0794

1 чилийский песо

1 CLP

0.2765

1 китайский юань

1 CNY

0.2608

1 датская крона

1 DKK

0.2727

1 грузинский лари

1 GEL

0.6514

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2174

1 индийская рупия

1 INR

0.0266

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2881

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0125

100 иранских риалов

100 IRR

0.0041

1 шведская крона

1 SEK

0.2062

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7374

1 израильский шекель

1 ILS

0.4899

1 канадский доллар

1 CAD

1.3533

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6298

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