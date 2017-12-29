Центробанк в 2018 году будет стремиться удержать инфляцию в диапазоне 6-8%

2017-12-29 10:43 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в заявлении Центробанка Азербайджана об основных направлениях денежной политики на 2018 год и среднесрочный период. «ЦБА в 2018 году планирует адекватно и гибко использовать имеющиеся финансовые инструменты для достижения макроэкономических целей. При использовании данных инструментов ЦБА намерен учитывать уровень ликвидности в банковской сфере. В случае наличия профицита структурной ликвидности, ЦБА может расширить портфель операций по стерилизации. В целом, ЦБА планирует принимать решения с учетом особенностей трансмиссии денежной политики».