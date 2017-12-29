Центральный банк Азербайджана планирует удерживать учетную ставку в позитивной зоне

2017-12-29 10:50 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в заявлении Центробанка Азербайджана об основных направлениях денежной политики на 2018 год и среднесрочный период. «С учетом некоторого смягчения в фискальной политике, ЦБА в 2018 году продолжит проводить консервативную денежную политику. Для этого ЦБ обеспечит формирование адекватных монетарных условий. В рамках этой политики ЦБА планирует удерживать учетную ставку в позитивной зоне с учетом динамики инфляции и инфляционных ожиданий. ЦБА продолжит проведение гибкой курсовой политики с целью эффективной абсорбации внешних шоков. При этом банк планирует ограниченное участие в операциях на валютном рынке с целью предотвращения краткосрочного изменения курса, если они не связаны с макроэкономическими факторами», - подчеркивается в заявлении.