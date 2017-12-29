Тюркский мир создает свое «НАТО»? – КОММЕНТАРИЙ

2017-12-29 10:04 | www.oxu.az | 7

Несколько дней назад иранское информагентство Mehr со ссылкой на телекомпанию Al-Kawthar распространило информацию, вызвавшую большой резонанс.

Согласно информации, Азербайджан, Турция, Киргизия и Монголия создадут совместную «Объединенную армию тюркского мира – Евразийские военные силы».

Отметим, что план по созданию совместных военных сил тюркского мира был подготовлен еще в 2013 году, но не был реализован из-за Улан-Батора. Монголия, не являющаяся тюркским государством, отказалась вступать в союз со статусом «Евразийские военные силы».

Как сказал Oxu.Az политолог Тофиг Аббасов, новость о создании такого союза – не более чем слухи:

«Это плод очень грубой фантазии. Некоторые из упомянутых стран вообще не имеют общей границы. Их объединяет лишь фактор тюркского происхождения. С другой стороны, Монголия не афиширует свою политику, уже долгое время наблюдая за всеми процессами со стороны. Эти слухи распространили социологи с целью выяснить общественное мнение, общие настроения и отношение».

Политолог, руководитель Центра исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглы сказал, что новость о создании «Объединенной армии тюркского мира – Евразийских военных сил» не соответствует действительности.

«Хотя почти все эти страны тюркоязычные, Азербайджан, Турция, Киргизия и Монголия довольно разные с политической точки зрения.

С другой стороны, проводимая Киргизией политика не устраивает Азербайджан. Бывшие президенты этой страны не подписались под документом, поддерживающим территориальную целостность Азербайджана. В такой ситуации мы не сможем создать с ними единую армию.

У Турции тоже имеются определенные проблемы в отношениях с Киргизией. Киргизия отказала Турции в просьбе закрыть на своей территории центры, принадлежащие Фетхуллаху Гюлену. Считаю, что создание единой армии тюркоязычных стран вместе с Киргизией невозможно.

На самом деле под «союзом тюркоязычных стран» подразумевается азербайджано-турецкий союз. Две эти страны проводят военные учения. Присоединение других тюркоязычных государств к этому союзу пока проблематично. Не верится, что эти страны оставят форматы с участием России и создадут совместные военные силы с Азербайджаном и Турцией», - подчеркнул политолог.

Нигяр Оруджева

