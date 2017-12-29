В России введены ежемесячные выплаты на рождение первенца

2017-12-29 10:12 | www.oxu.az | 5

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка.

Как передает Oxu.Az, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, выплаты будут получать родители первенцев, которые являются гражданами России и постоянно проживают на территории Российской Федерации.

Право на получение выплаты имеют родители, чей ребенок родился 1 января 2018 года и позже, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где эта семья проживает.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

28 ноября Путин заявил о том, что в качестве дополнительной поддержки российских семей будут введены ежемесячные выплаты на рождение первенца. В среднем они составят по 10 523 рубля в месяц в 2018 году и в дальнейшем будут расти — в 2020-м они ожидаются на уровне 11 143

Э.А.

