В Азербайджане применят блокчейн для регулирования отношений банков и их клиентов

2017-12-29 10:49 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) создаст систему цифровой идентификации отношений “банк-клиент” на базе технологии блокчейн.

Об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики на 2018 год и среднесрочный период, опубликованном в пятницу в официальной печати

Как отмечается, ЦБА активно изучает технологию блокчейн и обеспечит реализацию пилотного проекта на базе этой технологии.

В то же время, Центральный банк продолжит работу по расширению безналичных расчетов. Реализация соответствующей программы, подготовленной ЦБА, позволит значительно увеличить использование современной платежной инфраструктуры.

Блокчейн - это способ хранения данных, или цифровой реестр транзакций, сделок, контрактов. Главным его отличием и неоспоримым преимуществом является то, что этот реестр не хранится в каком-то одном месте, а распределен среди нескольких тысяч компьютеров во всем мире.