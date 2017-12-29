Президент Узбекистана поручил развивать химическую промышленность

2017-12-29 10:50 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана дал поручение по развитию химической промышленности и увеличению производства удобрений. Соответствующие обсуждения прошли в ходе совещания, посвященного текущему финансово-экономическому состоянию предприятий химической промышленности и вопросам развития отрасли.

На совещании было отмечено, что постановлением главы государства от 23 августа текущего года утверждена Программа развития химической промышленности на 2017-2021 годы. В ней предусмотрено реализовать 43 инвестиционных проекта общей стоимостью 3,1 миллиарда долларов, увеличить объемы производства промышленной продукции в 2,4 раза, их экспорт - в 2,7 раза, довести долю локализованной продукции до 42,5 процента и освоить выпуск 43 новых видов продукции, создать свыше 3,2 тысячи рабочих мест.

Для упорядочения экспортно-импортной деятельности отрасли, обеспечения прозрачности внешнеторговых операций, и, самое главное, увеличения объемов и расширения географии продаж химической продукции на внешнем рынке, дальнейшего повышения ее конкурентоспособности и привлекательности было организовано общество с ограниченной ответственностью "Узкимёимпэкс".

Также было отмечено, что расходы, связанные с минеральными удобрениями для нужд сельского хозяйства, не покрываются. В результате химические предприятия ограничены в возможностях оплаты потребленного при производстве природного газа, электричества, фосфоритного сырья, серной кислоты и других видов товаров и услуг, растет их кредиторская задолженность.

В связи с этим, начиная с 2018 года, поставку минеральных удобрений потребителям планируется осуществлять через биржевые торги при посредничестве "Единого агента", организуемого при АО "Узкимёсаноат".