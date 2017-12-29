Названы внутренние и внешние факторы, которые могут повлиять на макроэкономическую стабильность

2017-12-29 10:56 | www.apa.az | 6

Центральный банк Азербайджана отмечает наличие внутренних и внешних факторов, которые могут повлиять на макроэкономическую стабильность.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в заявлении Центробанка Азербайджана об основных направлениях денежной политики на 2018 год и среднесрочный период. «Есть внутренние и внешние факторы, которые могут повлиять на макроэкономическую стабильность. Это падение цен на нефть на мировых рынках, ухудшение экономической ситуации в основных странах-партнерах. Кроме этого, повышение цен на продовольствие в мире может привести к дальнейшему росту импортной инфляции. На макроэкономическую стабильность также могут повлиять проблемы с восстановлением финансового посредничества, увеличение объема проблемных кредитов, осложнение ситуации в банковском секторе. Тем не менее, правительство Азербайджана и ЦБА обладают потенциалом макроэкономического маневрирования для управления данными рисками».