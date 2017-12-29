Пожар в Нью-Йорке: погибло 12 человек – ВИДЕО + ФОТО

2017-12-29 10:20 | www.oxu.az | 6

Как минимум 12 человек погибли в результате пожара в Нью-Йорке, сообщил мэр города Билл Де Блазио, передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Fox News.

Пожар произошел в жилом доме в Бронксе. Власти города отмечают, что количество жертв может вырасти. По словам Де Блазио, четыре человека находятся в критическом состоянии.

Также известно, что в пожаре погиб годовалый ребенок. Самой старшей жертве огня 50 лет, сообщили власти. Мэр города Де Блазио заявил, что пожар является самым страшным за последние 25 лет.

Пожар начался в пятиэтажном жилом доме на 25 квартир около 19:00 по Нью-Йорку (04:00 мск). Пожарные прибыли на место в течение трех минут, в тушении пожара приняли участие более 150 человек.

Э.А.

