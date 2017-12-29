В Баку тяжело ранен житель Нахчывана

2017-12-29 10:32 | www.oxu.az | 6

Несколько ножевых ранений, два из которых проникающие в область в область живота, получил житель Нахчывана Гасанов Кямал Рамиг оглы, 2000 года рождения.

Как передает Oxu.Az, поножовщина произошла 27 декабря вечером в городке Шуша на территории поселка Рамана Сабунчинского района.

В Управлении полиции Сабунчинского района сообщили, что подозреваемый в нападении на Гасанова выявлен - это житель Бабекского района Нахчывана и ровесник пострадавшего Алиев Эльшан Гасан оглы. Сообщается, что Гасанов ранен не только в живот, но и в грудь и ногу.

Юноша госпитализирован в городскую клиническую больницу № 3, состояние пациента тяжелое. Что касается Алиева, то он явился с повинной в полицию. В настоящее время выясняется причина конфликта, возникшего между молодыми людьми.

Ульви Керимов

