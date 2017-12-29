Предприятия легкой промышленности Узбекистана экспортировали продукцию более чем на $1 млрд

2017-12-29 10:56 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Предприятия легкой промышленности Узбекистана, по предварительным данным, экспортировали в 2017 году продукции на 1,1 миллиарда долларов, сообщают узбекские СМИ.

Продукция Узбекских предприятий поставлялась более чем в 50 стран мира, а доля товаров с высокой добавленной стоимостью превысила 40 процентов. Если в начале 2017 года насчитывалось 293 предприятия-экспортера, то по итогам года их количество достигло 350. Кроме того, росту экспортных показателей способствовала деятельность 64 торговых домов, открытых в зарубежных странах.

Отмечается, что одной из эффективных форм дальнейшего развития текстильной промышленности станет создание кластеров. Данная модель подразумевает организацию единого производственного цикла, который включает выращивание хлопка-сырца, первичную обработку и дальнейшую его переработку на хлопкоочистительных предприятиях с выпуском конечной продукции

Специалистами уже разработан проект Концепции развития на среднесрочную перспективу хлопково-текстильных кластеров с учетом опыта работы подобных объектов в Навоийской области.

По данным, в этом году в легпроме было реализовано 34 инвестиционных проекта по модернизации, техническому и технологическому переоснащению действующих и созданию новых предприятий с общим экспортным потенциалом в 151,7 миллиона долларов. При этом их общая стоимость превысила 356 миллионов долларов.