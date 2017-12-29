Fitch присвоило казахстанскому фонду недвижимости Самрук-Казына «Стабильный» прогноз

2017-12-29 11:08 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Fitch Ratings присвоило казахстанскому Фонду недвижимости Самрук-Казына («ФНСК») долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте на уровне «ВB+» и национальный долгосрочный рейтинг «АА(kaz)». Прогноз по рейтингам – «Стабильный».

Fitch также присвоило ФНСК краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне «B».

Рейтинги Fitch Ratings исходят из того, что Фонд недвижимости Самрук-Казына является структурой, связанной с государством, и отражают связи ФНСК с Республикой Казахстан («ВВВ»/прогноз «Стабильный»/F2), которая считается его конечным спонсором.

О сильных связях Фонда недвижимости Самрук-Казына с государством свидетельствует тот факт, что государство является 100-процентным конечным собственником ФНСК, а также статуса Фонда в качестве государственного агента по предоставлению доступного жилья, финансируемого государством, а также сильным контролем и надзором со стороны государства.