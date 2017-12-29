МЧС Азербайджана: Поиски пропавших альпинистов продолжаются

2017-12-29 11:53 | www.apa.az | 6

Поиски отправившихся 23 декабря из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандага и не вернувшихся обратно 3 членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Джабраилзаде Фариды Зебиюлла гызы, Гусейнова Бабура Вагиф оглу и Буниятзаде Намина Низами оглу продолжаются.

Как сообщили АПА в МЧС, к поиску привлечены вертолет «Ми-17» авиационного отряда министерства, поисково-спасательная группа северного регионального центра, горно-спасательный отряд Службы спасения особого риска МЧС, специально обученные собаки, а также группа волонтеров из профессиональных альпинистов. Сегодня утром к поискам были привлечены еще 10 горных спасателей Службы спасения особого риска МЧС.

Подробная информация о поисках будет предоставлена позже.