В Азербайджане будет создана система цифровой идентификации отношений банк/клиент

2017-12-29 11:56 | www.apa.az | 6

В Азербайджане будет создана система цифровой идентификации отношений банк/клиент.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в заявлении Центробанка Азербайджана об основных направлениях денежной политики на 2018 год и среднесрочный период. Как отмечается, ЦБА активно изучает технологию блокчейн и обеспечит реализацию пилотного проекта на базе этой технологии. В то же время, Центральный банк продолжит работу по расширению безналичных расчетов. Реализация соответствующей программы, подготовленной ЦБА, позволит значительно увеличить использование современной платежной инфраструктуры.