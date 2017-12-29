Что ждет азербайджанские банки в 2018 году? – ПРОГНОЗ

2017-12-29 10:44 | www.oxu.az | 6

Отзыв лицензии ОАО DеmirBank навел на мысли о начале очередного «листопада» в банковском секторе. В частности, отмечалось, что банковский сектор ждут еще более тяжелые времена, так как в текущем году ни одна фундаментальная проблема банковского сектора не была решена. Наоборот, большинство проблем были заморожены и оставлены на потом.

Как сказал Oxu.Az экономический эксперт Губад Ибадоглы, закрытие 13 банков за прошедшие 2 года не вывело банковский сектор из кризиса:

«В настоящее время один из каждых трех банков работает в убыток. За последний год и 9 месяцев наибольшие убытки понесли Accessbank (127,5 млн манатов), Bank of Baku (69,6 млн манатов), Unibank (39,2 млн манатов), Bank Respublika (37 млн манатов), AGBank (24,2 млн манатов) и Dеmirbank (20,3 млн манатов). В этом году была отозвана лицензия понесшего наименьшие убытки Dеmirbank, 25 процентов акций которого принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития».

Эксперт заявил, что по итогам трех кварталов текущего года стоимость активов Amrahbank снизилась на 10,3 %, Muganbank - на 12,5 %, Unibank - на 16,9 %, Accessbank - 19,2%, Bank of Baku - на 21,1%:

«За отчетный период Accessbank утратил 6,8% стоимости капитала, Amrahbank - 15,3%, Bank of Baku - 19,9%, AFB Bank - 21,4%, AGBank - 21,9%, Unibank - 37,8%.

Для сведения отметим, что Международный банк Азербайджана, Gunay Bank и Naxсıvanbank не опубликовали отчеты за этот период. Весьма вероятно, что эти банки скрывают свою статистику из-за плохих показателей. Оценивание ситуации в банках по данным показателям свидетельствует о том, что вышеперечисленные банки, включая те, которые не стали публиковать отчет, начинают 2018 год в тяжелом финансовом состоянии. Так как права потребителей банковских услуг не защищены, в нынешних кризисных условиях клиенты должны повысить свою финансовую грамотность, чтобы вовремя принять правильное решение».

Э.Ш.

