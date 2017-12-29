Очередное заседание подкомитета ПАСЕ по конфликтам состоится 16 января

2017-12-29 12:01 | www.apa.az | 5

Стало известно время проведения заседания подкомитета ПАСЕ по конфликтам с участием стран СЕ, входящих в Мониторинговый комитет ПАСЕ.

Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, заседание состоится 16 января в Париже.

На заседании в основном будет обсуждаться Приднестровский конфликт. В обсуждениях будут принимать участие представители Европейского союза, руководство Молдовы, а также представили ОБСЕ, которые выступают посредниками по урегулированию конфликтов.

Отметим, что руководитель подкомитета ПАСЕ Стефан Шеннах является содокладчиком Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану.