Очередное заседание подкомитета ПАСЕ по конфликтам состоится 16 января

2017-12-29 12:01 | www.apa.az | 5
Стало известно время проведения заседания подкомитета ПАСЕ по конфликтам с участием стран СЕ, входящих в Мониторинговый комитет ПАСЕ.
Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, заседание состоится 16 января в Париже.
На заседании в основном будет обсуждаться Приднестровский конфликт. В обсуждениях будут принимать участие представители Европейского союза, руководство Молдовы, а также представили ОБСЕ, которые выступают посредниками по урегулированию конфликтов.
Отметим, что руководитель подкомитета ПАСЕ Стефан Шеннах является содокладчиком Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану.