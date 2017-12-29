ЦБА продолжит поддерживать банки

2017-12-29 11:19 | www.oxu.az | 6

Работы по восстановлению и усилению финансовой устойчивости банков, решению проблем неработающих кредитов будут продолжены.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики на 2018 год и среднесрочный период.

В документе говорится о необходимости продолжения работ, направленных на устранение ограничений в финансовом посредничестве банков и снижения рисков.

Наряду с этим, предусмотренные реформы в экономической системе дадут банкам возможность направлять в кредитование имеющиеся финансовые ресурсы.

Э.Ш.

