В МИД России выступили против полной экономической блокады КНДР

2017-12-29 11:26 | www.trend.az | 6

Россия при принятии резолюций СБ ООН выступает против полной экономической блокады КНДР, отстаивая при этом собственные экономические интересы, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

"Мы выступаем против, во-первых, полной экономической блокады КНДР и, во-вторых, отстаиваем собственные экономические интересы", — сказал он.

По словам Бурмистрова, "в последней резолюции тоже наши красные линии были соблюдены – сохраняется наш крупный экономический проект Хасан-Раджин, сохраняется авиасообщение, сохраняются изъятия для авиазапчастей, для техобслуживания самолетов, сохраняются все изъятия, необходимые для нормальной деятельности наших диппредставительств и миссий других стран".

Ранее СБ ООН принял новую резолюцию по оказанию давления на Северную Корею в ответ на ее недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Введены новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР, предусмотрена депортация северокорейских трудовых мигрантов из всех стран в течение двух лет. Резолюция предусматривает и другие рестрикции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.