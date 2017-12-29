В Баку презентовали комиксы (ФОТО)

2017-12-29 11:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower при организации НПО Arts Council Azerbaijan и в рамках Программы ЕС и "Восточного партнерства" "Культура и креативность" прошла презентация проекта "Комиксы", сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Проект "Комиксы" направлен на поддержку культурного сектора Азербайджана. Автор идеи проекта - руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов. Художник комиксов - Зохраб Саламзаде.

Основная цель мероприятия - привлечь внимание к потенциальным возможностям культурных и творческих сфер, определить ключевые этапы в развитии креативных индустрий в Азербайджане.

Мероприятие вызвало большой интерес у посетителей галереи, которые с большим интересом рассматривали работы. В свою очередь Дадаш Мамедов рассказал гостям вечера об идее и интересных аспектах проекта.