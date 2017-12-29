Автобус наехал на остановку в Москве – ВИДЕО

2017-12-29 11:34 | www.oxu.az | 7

В результате наезда автобуса на остановку в Москве пострадали три человека.

Как передает Oxu.Az, oб этом в пятницу, 29 декабря, сообщили агентству «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС.

«Предварительно, в результате происшествия три человека обратились за медицинской помощью. Информация о погибших не соответствует действительности», - сказали в ведомстве.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили эти данные.

«Предварительно, три человека пострадали. Информации о погибших нет», - рассказали в дорожной полиции.

Отмечается, что водитель автобуса также не получил серьезных травм. Прочие обстоятельства происшествия уточняются.

25 декабря на Кутузовском проспекте возле станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход. По последним данным, в результате ДТП 5 человек погибли, более 10 пострадали.