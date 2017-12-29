Сколько составит инфляция в Азербайджане в следующем году?

2017-12-29 11:49 | www.oxu.az | 6

Центробанк Азербайджана (ЦБА) в 2018 году будет стремиться удержать инфляцию в диапазоне 6-8%, используя для этого все имеющиеся у него механизмы и инструменты.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики на 2018 год и среднесрочный период.

Сообщается, что основной задачей в среднесрочный период является усиление макроэкономической стабильности, достижение на основе этого стремительного и инклюзивного экономического роста:

«Основной целью макроэкономической политики в среднесрочный период является низкий уровень инфляции, что является основным показателем макроэкономической стабильности. Низкая и прогнозируемая инфляция устраняет неопределенность, позволяет домашним хозяйствам и предприятиям принимать решения по сборам и инвестициям на более широком горизонте планирования. Центральный банк видит режим таргетирования инфляции в качестве оптимального режима денежной политики в средне- и долгосрочный период, и будет продолжать работу для реализации условий перехода на данный режим».

Э.Ш.

