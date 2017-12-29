Рейтинг S&P казахстанского Qazaq Banki остается на пересмотре с негативными ожиданиями

2017-12-29 11:35 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - S&P Global Ratings сообщило о том, что рейтинги казахстанского АО «Qazaq Banki» (B-/Watch Neg/B) остаются в списке CreditWatch Negative («рейтинги на пересмотре с негативными ожиданиями»), куда они были помещены 21 июля 2017 года (в связи с сокращением запасов регулятивного капитала).

Ранее 22 декабря 2017 года АО «Qazaq Banki» получил от акцинеров вливание капитала 2-го уровня объемом 8 миллиардов тенге в форме субординированного кредита (ранее ожидалось, что вливание будет осуществлено в ноябре этого года).

Ожидается, что этот кредит окажет значительное влияние на коэффициент достаточности регулятивного капитала банка (10,8 процента по данным на середину декабря 2017 года в сравнении с установленным регулятором минимумом на уровне 10 процентов), который является ключевым показателем для принятия решения относительно выведения рейтингов банка из списка CreditWatch.

“Мы рассчитываем получить более точную информацию относительно позитивного влияния субординированного кредита на коэффициент достаточности регулятивного капитала банка в январе 2018 года, когда соответствующие показатели будут отражены на сайте регулятора”, - говорится в сообщении S&P.

Как отмечалось в предыдущем пресс-релизе, опубликованном в июле этого года, S&P могут понизить рейтинги банка, если он не получит поддержки капитала в объеме, достаточном для восстановления показателей капитализации и их поддержания на уровне выше регулятивного минимума.