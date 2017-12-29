Награды Национального фонда «Деде Горгуд» в этом году удостоился Издательский дом Şərq-Qərb

2017-12-29 12:30 | www.apa.az | 8

Мероприятие, посвященное вручение награды «Деде Горгуд», учрежденной Национальным фондом «Деде Горгуд» и журналом Azərbaycan dünyası, прошло в четверг в здании Национальной энциклопедии НАНА.

Как сообщает АПА, в этом году награды «Деде Горгуд» удостоилось издательство Şərq-Qərb, которое, в числе прочей продукции, выпускает и журнал Azərbaycan dünyası.

Гендиректору издательства Самиру Годжаеву была вручена золотая статуэтка Деде Горгуда, а ряду его сотрудников - дипломы Национального фонда.

Как отметил выступивший на мероприятии глава департамента издательства Эльдар Алиев, целью журнала Azərbaycan dünyası является доведение до широкой читательской аудитории заслуг выдающихся личностей, ознакомление общественности страны, а также азербайджанской диаспоры за рубежом с их добрыми делами и деятельностью Национального фонда «Деде Горгуд».

«Работа этого фонда по определению людей, совершивших великие дела, и доведению информации о них до общественности заслуживает большого одобрения», - сказал Э.Алиев.

В свою очередь, главный редактор журнала Azərbaycan dünyası, президент Национального фонда «Деде Горгуд» Эльдар Исмаилов отметил, что на протяжении 18 лет эта награда вручается выдающимся людям мира.

«И сегодня мы впервые вручаем ее издательству. Этой награды издательство Şərq-Qərb удостаивается за высокий профессионализм и самоотверженность его коллектива», - заявил Э.Исмаилов.

Генеральный директор ОАО Издательский дом Şərq-Qərb Самир Годжаев заверил участников мероприятия в том, что возглавляемая им структура будет и впредь поддерживать Национальный фонд «Деде Горгуд».

«Благодарю вас за данную нам оценку и за то, что прославляете в журнале Azərbaycan dünyası наших великих людей», - сказал С.Годжаев.