В Грузии экономический рост составил 5%

2017-12-29 12:31 | www.apa.az | 7

В Грузии в минувшем месяце экономический рост составил 3,7%.

Как сообщает местное бюро АПА-Экономикс со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии, за 11 месяцев текущего года средний экономический рост в стране составил 4,8%. В ноябре наибольший рост зафиксирован в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, производства, торговли и транспорта. Инфляция составила 1,1%, потребительские цены по сравнению с октябрем выросли на 4,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-ноябре 2017 года внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 12,9%. В ноябре в Грузии зарегистрированы 4 277 предприятий, что на 6,1% больше, чем в прошлом году. Доходы государственного бюджета составили 843,7 млн. лари, расходы – 725,3 млн. лари.