Закир Гасанов: Азербайджанская армия - сильнейшая в регионе

2017-12-29 12:04 | www.oxu.az | 8

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как передает Oxu.Az, в поздравлении говорится:

«Господа офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, солдаты и матросы!

Поздравляю вас с 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира и наступающим Новым годом, передаю каждому из вас мои наилучшие пожелания.

Проявленная нашими военнослужащими доблесть во время отражения военной провокации врага на линии фронта в апреле прошлого года еще раз доказала решимость азербайджанской армии полностью освободить оккупированные территории и подтвердила ее статус сильнейшей в регионе. В те дни наши соотечественники за рубежом выразили гордость этой победой, продемонстрировали поддержку нашим военнослужащим.

Тактические учения в Азербайджанской армии еще больше повышают боеспособность нашей армии. Армия готова выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего.

В преддверии праздников мы еще раз с уважением чтим светлую память наших шехидов, еще раз от души поздравляем их родителей, членов семьи, бойцов, потерявших здоровье в боях за Родину, ветеранов, несущий в настоящее время службу личный состав, желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья, успехов в службе».

Э.Ш.

