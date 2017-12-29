Награды Национального фонда «Деде Горгуд» в этом году удостоился Издательский дом Şərq-Qərb - ФОТО

2017-12-29 12:02 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Мероприятие, посвященное вручению награды «Деде Горгуд», учрежденной Национальным фондом «Деде Горгуд» и журналом Azərbaycan dünyası, прошло в здании Национальной энциклопедии НАНА.

В этом году награды «Деде Горгуд» удостоилось издательство Şərq-Qərb, которое, в числе прочей продукции, выпускает и журнал Azərbaycan dünyası.

Гендиректору издательства Самиру Годжаеву была вручена золотая статуэтка Деде Горгуда, а ряду его сотрудников - дипломы Национального фонда.

Как отметил выступивший на мероприятии глава департамента издательства Эльдар Алиев, целью журнала Azərbaycan dünyası является доведение до широкой читательской аудитории заслуг выдающихся личностей, ознакомление общественности страны, а также азербайджанской диаспоры за рубежом с их добрыми делами и деятельностью Национального фонда «Деде Горгуд».

«Работа этого фонда по определению людей, совершивших великие дела, и доведению информации о них до общественности заслуживает большого одобрения», - сказал Эльдар Алиев.