Автобус въехал в остановку в Москве, пострадали 3 человека - ОБНОВЛЕНО

2017-12-29 12:36 | www.apa.az | 7

Автобус въехал в остановку в Москве. В результате пострадали 3 человека, погибших нет.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщил представитель МЧС России.

Сообщается, что пострадавшие были доставлены в больницу. Состояние одного из пострадавших – 41-летнего пассажира оценивается как тяжелое.

Отметим, до этого сообщалось, что в результате инцидента погибли 2 человека, еще один пострадал.

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11:41

Рейсовый автобус въехал в остановку на северо-западе Москвы, погибли два человека.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Интерфакс», на данный момент известно о двух погибших, один человек с остановки и один пассажир автобуса. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Отметим, это уже второй за неделю случай с наездом автобуса на людей в Москве.

Так, 25 декабря около дома 3 по Славянскому бульвару произошло падение автобуса в подземный переход. Перед этим автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей. По официальным данным, в результате аварии погибли четыре человека. Пострадали еще 11 человек, девять из которых были госпитализированы.