В первые два дня нового года похолодает

2017-12-29 12:44 | www.apa.az | 8

С вечера 1 января до второй половины дня 2 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, временами будет идти дождь, в некоторых местах осадки примут интенсивный характер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ожидается северно-западный ветер, временами усиливающийся, температура воздуха снизится на 3-5 градусов по сравнению с предыдущими днями.

В районах Азербайджана 1 и 2 января ожидается нестабильная погода, дожди, в горных и предгорных районах мокрый снег и снег, местами интенсивный, ветер западный. Температура снизится на 3-5 градусов по сравнению с предыдущими днями.