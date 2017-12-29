К поискам альпинистов привлечены дополнительные силы – ОБНОВЛЕНО

2017-12-29 12:28 | www.oxu.az | 8

Продолжаются поиски трех членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Джабраилзаде Фариды Зебиюлла гызы, Гусейнова Бабура Вагиф оглы и Буниятзаде Намина Низами оглы, которые 23 декабря отправились из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандага и не вернулись.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве по чрезвычайным ситуациям, к поиску привлечены вертолет «Ми-17» авиационного отряда министерства, поисково-спасательная группа северного регионального центра, горноспасательный отряд Службы спасения особого риска МЧС, специально обученные собаки, а также группа волонтеров из профессиональных альпинистов. Сегодня утром к поискам были привлечены еще 10 горных спасателей Службы спасения особого риска.

Дополнительная информация о поисках будет предоставлена позже.

09:42

Поиски пропавших без вести альпинистов возобновились сегодня в 05:00.

Об этом Oxu.Az сказал директор клуба Gilavar - Air & Extreme Sports Club Зия Гасымов.

По его словам, к поискам членов клуба Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буньятзаде привлечена горноспасательная группа, спасатели, кинологи, вертолет «Ми-17» авиационного отряда министерства и профессиональные альпинисты FAİREX.

Э.Ш.

