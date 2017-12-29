Центробанк Узбекистана ожидает темпов экономического роста в пределах 6%

2017-12-29 12:07 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В 2018 году в Узбекистане темпы экономического роста составят 5,5-6 процентов. Об этом говорится в заявлении Центрального банка Узбекистана об основных направлениях монетарной политики на 2018 год, опубликованном в пятницу.

"В целом, по предварительным прогнозам, в 2018 году в нашей стране темпы экономического роста составят 5,5-6 процентов, ожидается исполнение Государственного бюджета с профицитом и положительное сальдо платежного баланса страны, в том числе по счету текущих операций", - говорится в заявлении.

Центробанк отмечает что положительное сальдо платежного баланса и счета текущих операций, в свою очередь, послужит укрепляющим фактором стабильности обменного курса сума.

"В предстоящем 2018 году также прогнозируются сохранение определенного инфляционного давления в экономике и рисков роста цен, в основном, из-за немонетарных факторов: корректировка внутренних цен к внешним ценам в условиях либерализации экономической деятельности; рост цен на энергоресурсы, в особенности, на бензин, дизельное топливо и электроэнергию в результате повышения себестоимости производства в рыночных условиях, в том числе из-за увеличения затрат на импорт необходимого сырья; повышение зарплаты, пенсий и других социальных выплат", - говорится в заявлении банка.

Расширение программ социально-экономического развития, а также ускорение строительных работ может привести к сравнительно быстрому увеличению темпов совокупного, в том числе инвестиционного спроса, что будет оказывать повышающее давление на инфляцию, отмечает Центробанк.

В 2018 году также ожидается усиление инфляционных рисков в экономике из-за воздействия внешних факторов. "В частности, увеличение объема экспорта продукции за счет роста внешнего спроса со стороны основных торговых партнеров и укрепления конкурентоспособности местных производителей в результате экономической и валютной либерализации, увеличение международных денежных переводов, а также положительные ожидания относительно притока капитала в страну из внешних источников могут привести к усилению давления на стабильность цен на внутреннем рынке", - говорится в заявлении.