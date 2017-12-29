Зерновая страховая компания Казахстана избежала рисков потери базы капитала - S&P

2017-12-29 12:14 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам казахстанского АО «Зерновая страховая компания» с «Развивающегося» на «Стабильный». В то же время S&P подтвердили долгосрочный кредитный рейтинг эмитента и рейтинг финансовой устойчивости страховой компании на уровне «B», а также рейтинг компании по национальной шкале — «kzBB+».

“Пересмотр прогноза по рейтингам АО «Зерновая страховая компания» обусловлен нашим мнением о низкой вероятности как позитивного, так и негативного рейтингового действия в отношении компании в 2018 года”, - говорится в сообщении S&P.

Риски, которые компания отмечала в марте 2017 года, когда прогноз по рейтингам АО «Зерновая страховая компания» был пересмотрен на «Развивающийся», не реализовались. Компания сохранила свою базу капитала, и существенного ухудшения показателей в ближайшие 12-18 месяцев не ожидается.

“Мы не отмечаем каких-либо признаков негативного влияния со стороны других бизнес-проектов Нурлана Тлеубаева, контролирующего акционера АО «Зерновая страховая компания». В частности, средства, размещенные на вкладе в связанном с компанией АО «Delta Bank», были полностью выплачены. Мы ожидаем сохранения объемов страхования рисков связанных компаний в агропромышленном секторе”.

Сокращение объемов подписанной страховой премии-брутто примерно на 45 процентов в 2017 году связано с тем, что компания прекратила предоставлять услуги страхования займов, ранее оказываемые совместно с АО «Delta Bank».