Председатель Госкомитета: «Азербайджан обладает правом сказать свое слово в глобальной политике»

2017-12-29 13:00 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов.

Он отметил, что это накладывает на азербайджанскую диаспору особые обязанности: «На этом фоне азербайджанская диаспора должна внести свой вклад в популяризацию нашей страны, голос Азербайджана должен быть услышан во всем мире. Для деятельности азербайджанской диаспоры наше государство создало все условия. Прежде всего с моральной точки зрения. Это значит, что Азербайджан занимает свое особое место в мировой политике. Азербайджан обладает правом сказать свое слово в глобальной политике как независимое государство. Таким образом, влияние проживающих в странах мира азербайджанцев начало расти».

Отметим, сегодня коллектив Государственного комитета по работе с диаспорой посетил в Аллее почетного захоронения могилы Гейдара Алиева и Зарифы Алиевой.