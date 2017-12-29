Председатель Государственного таможенного комитета принял граждан в Хызы

2017-12-29 13:02 | www.apa.az | 7

В соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти, сегодня председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев принял граждан в Хызы.

Как сообщили АПА-Экономикс в ГТК, на приеме были выслушаны обращения жителей Хызынского, Сумгаитского, Абшеронского, Гобустанского районов, касающиеся только таможенных вопросов. Наибольшее количество обращений было по поводу приема на работу, положения таможенно-пропускных пунктов, импорта, экспорта товаров и документации в связи с этим.

В ходе встречи А.Алиев дал руководителям соответствующих структур поручения по решению поднятых вопросов. Некоторые вопросы были решены на месте. Вопросы, не входящие в полномочия ГТК, были зарегистрированы для передачи по назначению.