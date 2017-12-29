Прогноз погоды на праздники

2017-12-29 12:50 | www.oxu.az | 6

В Баку и на Абшеронском полуострове 30 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Юго-западный ветер днем сменится северо-западным ветром.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 10-14, в Баку ночью 5-7, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем – 50-60%.

31 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром слабый туман, изморось. Юго-западный ветер днем сменится переменчивым северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 10-15, в Баку ночью 5-7, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 55-60%.

1 января будет преобладать облачная погода, в течение дня временами дожди. Утром местами слабый туман. Северо-восточный ветер во второй половине дня сменится переменчивым северо-западным ветром.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность 80-90%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове слабые и умеренные колебания метеорологических факторов 30-31 декабря будут благоприятными для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана 30 декабря в основном без осадков, однако ночью в некоторых западных районах ожидается моросящий дождь. Местами возможен туман.

Прогнозируется западный ветер, который будет временами усиливаться в горной местности.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

31 декабря в основном ночью и утром ожидается туман и изморось. Западный ветер местами временно усилится.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 9-14 градусов тепла.

1 января ожидается нестабильная погода, временами дожди, в горных и предгорных районах мокрый снег, снег, местами интенсивный. Западный ветер местами временно усилится.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 3-8 градусов тепла.

Э.Ш.

