В Баку задержан угонщик - ФОТО

2017-12-29 13:11 | www.oxu.az | 7

Арестован преступник, угнавший 7 автомобилей в столице.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве внутренних дел, сотрудники 13-го отделения Управления полиции Сабунчинского района провели оперативные мероприятия в отношении лиц, занимающихся угоном автомобилей и продажей их на запчасти.

Житель поселка Бакиханов Эмин Гурбанов обратился в отделение полиции, сообщив, что его автомобиль марки «ВАЗ 2107» был угнан при неизвестных обстоятельствах. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления житель Баку, ранее судимый Амин Рамазанов.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный совершил аналогичные преступления в Хатаинском, Сураханском и Низаминском районах Баку, угнав в общей сложности 7 автомобилей. А.Рамазанов показал, что разбирал автомобили на запчасти и продавал.

По указанным фактам в Управлении возбуждены уголовные дела, продолжаются необходимые следственные мероприятия.

Э.Ш.

