В Азербайджане ряд лиц сможет обучаться в профшколах за счет госбюджета

2017-12-29 12:33 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ряд лиц, поступивших на платные специальности школ профобразования, сможет обучаться за счет госбюджета. Этот вопрос отражен в законопроекте «О профессиональном образовании».

В соответствии с законопроектом, оплата за обучение группы лиц, нуждающихся в социальной защите, в порядке, установленном законодательством, будет производиться за счет средств госбюджета в период платного обучения в государственных учебных заведениях в сфере профобразования.

К этой группе относятся дети, потерявшие родителей, или лишенные родительской опеки; инвалиды I, II и III групп; ставшие инвалидами в ходе конфликтов и члены семей шехидов; не достигшие 20 лет и имеющие родителей I группы инвалидности, а также лица, месячный доход которых ниже прожиточного минимума.