Прогноз погоды в Азербайджане на праздничные дни

2017-12-29 13:03 | www.apa.az | 6

30 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах туман. Будет дуть юго-западный ветер, который днем сменится на северо-западный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7°, днем 10-14°, в Баку ночью 5-7°, днем 12-14° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 50-60%.

31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром в некоторых местах туман. Будет дуть юго-западный ветер, который днем сменится на северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7°, днем 10-15°, в Баку ночью 5-7°, днем 13-15° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 55-60%.

1 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачность, временами дожди, ночью и утром в некоторых местах туман. Будет дуть юго-западный ветер, который днем сменится на северо-западный. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7°, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, небольшие колебания атмосферного давления на Абшеронском полуострове благоприятно скажутся на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана 30 декабря осадков в основном не ожидается. Вечером в некоторых западных районах возможны изморось, дожди, местами туман. Ветер западный, в горных местностях порывистый. Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 10-15°, в горах ночью 0-5°, днем 8-13 тепла.

В районах Азербайджана 31 декабря осадков в основном не ожидается. Возможны изморось, дожди, местами туман. Ветер западный. Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 12-17°, в горах ночью 0-5°, днем 9-14 тепла.

1 января ожидается нестабильная погода, дожди, в горных и предгорных районах мокрый снег и снег, ветер западный, временами порывистый. Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 8-12°, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8 тепла.