В Милли Меджлисе выразили протест в связи с намерением Грузии предоставить Армении выход на Россию

2017-12-29 13:04 | www.apa.az | 7

Заявление премьер-министра Грузии о том, что будут созданы условия для выхода Армении на Россию через территорию его страны, вызвал протест в парламенте Азербайджана.

Как сообщает АПА, депутат Фарадж Гулиев призвал Милли Меджлис выразить официальный протест в связи с этим.

Напомнив о крупных проектах между Азербайджаном и Грузией, Гудрат Гасангулиев сказал, что Азербайджан не должен делать вид будто ничего не произошло. Он предложил вызвать посла Грузии в Азербайджане в МИД и потребовать объяснений.

Афлатун Амашов отметил, что, если Грузия допустит это, то она таким образом смирится с нарушением собственной территориальной целостности. Айтан Мустафаева также выразила решительный протест в связи с заявлением премьер-министра Грузии.

Председатель Милли Меджлиса довел до сведения, что и грузинские эксперты сделали заявления о недопустимости шагов, противоречащих стратегическому союзу с Азербайджаном: «Может быть, кто-то в Грузии хочет испортить наши отношения. Но я не верю, что правительство Грузии пойдет на этот шаг. Мы построили железную дорогу до Карса. Грузия извлекает свою выгоду из этого. Дадим поручение группе дружбы изучить этот вопрос».

Отметим, правительство Грузии подписало контракт со швейцарской компанией «SGS» для перевозки в случае необходимости грузов в Россию посредством неподконтрольного региона Цхинвал. Премьер-министр Георгий Квирикашвили сказал, что, если на КПП Казбеги-Верхний Ларс возникнет чрезвычайная ситуация, то грузы могут перевозиться по указанному маршруту. «Ни одна статья этого контракта не направлена против интересов Грузии. Речь идет о том, что во время форс-мажорных ситуаций на КПП Верхний Ларс, например, если пойдет сильный снег, произойдет оползень, может открыться эта дорога в направлении Цхинвала. Этим коридором могут воспользоваться и Турция, и Армения, а также другие страны, которые пользуются транзитным потенциалом нашей страны. Но пока это только одностороннее подписание. Мы продолжаем переговоры, потому что российская сторона выдвигает определенные условия, которые неприемлемы для нас», - сказал в своем выступлении в парламенте Г. Квирикашвили.