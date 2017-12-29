В Азербайджан приходят резкие холода

2017-12-29 13:18 | www.oxu.az | 6

С вечера 1 января до второй половины дня 2 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, временами дождь, в некоторых местах осадки примут интенсивный характер.



Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ожидается северно-западный ветер, временами усиливающийся, температура воздуха снизится на 3-5 градусов по сравнению с предыдущими днями.



В районах Азербайджана 1 и 2 января ожидается нестабильная погода, дожди, в горных и предгорных районах мокрый снег и снег, местами интенсивный, подует западный ветер. Температура снизится на 3-5 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Э.Ш.

