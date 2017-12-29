Принят новый закон о Вооруженных силах

2017-12-29 13:20 | www.oxu.az | 6

На сегодняшнем пленарном заседании Милли меджлиса в третьем – итоговом чтении был выставлен на обсуждение новый законопроект «О Вооруженных силах Азербайджанской Республики».

Как передает Oxu.Az, законопроект состоит из 5 глав и 15 статей.

Данный закон, в соответствии с 18-ым пунктом части первой 94-ой статьи Конституции Азербайджанской Республики, регулирует назначение Вооруженных сил Азербайджанской Республики, вопросы военного строительства и управления, а также определяет основные задачи и правовые основы деятельности Вооруженных сил.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят.

Э.Ш.

