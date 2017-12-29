Пекин отверг обвинения Вашингтона в экспорте нефти в КНДР

2017-12-29 12:36 | www.trend.az | 6

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отвергла обвинения президента США в поставках нефти КНДР в обход санкций Совета Безопасности ООН, сообщает РИА Новости.

В четверг Трамп на своей странице в Twitter выразил разочарование продолжением торгово-экономического сотрудничества Пекина и Пхеньяна, в частности, тем, что продолжаются поставки нефти в КНДР. "Невозможно когда-либо достичь решения проблемы Северной Кореи в дружеском ключе, если это продолжит происходить!" — написал он.

Ранее до этого южнокорейская газета "Чосон Ильбо" сообщила со ссылкой на фотографии американских спутников, что китайские корабли продают нефть северокорейским танкерам в открытом море. По данным издания, на сделанных из космоса снимках видно, как китайские танкеры переливают нефть на северокорейское судно. Продажа нефти Северной Корее в открытом море запрещена принятой в сентябре Советом Безопасности ООН резолюцией №2375.

"Что касается сообщений СМИ о том, что якобы 19 октября китайский корабль поставлял нефть северокорейскому кораблю, мы провели расследование. Указанный корабль с августа этого года не швартовался в портах Китая. Кроме того, также нет никаких записей о его входе или выходе из китайских портов. Заходил ли этот корабль в порты других стран, мы не владеем этой информацией. Поэтому указанная в этих сообщениях информация не соответствуют действительности", — сказала на брифинге Хуа Чуньин, на просьбу прокомментировать заявление американского президента.