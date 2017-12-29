Сделаешь по-моему, замуж за тебя выйду! Азербайджанский композитор стала хозяйкой Медной горы 21 века (ФОТО)

2017-12-29 12:49 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - "Сделаешь по-моему, замуж за тебя выйду! " – из сказки русского писателя Павела Бажова "Медной горы хозяйка".

Хозяйка Медной горы - персонаж легенд уральских горняков, мифический образ хозяйки Уральских гор, Гумёшевского рудника («Медной горы»), получившая известность в сборнике сказов «Малахитовая шкатулка» Павела Бажова. Хозяйка Медной горы - горный дух и дух-хранитель ценных минералов, предстаёт в образе прекрасной зеленоглазой женщины с косой и лентами из тонкой позвякивающей меди, в платье из «шелкового малахита», а порой - в виде ящерицы в короне. По мотивам этого произведения был сняты фильмы и мультфильмы, поставлен балет.

А как, по-вашему, выглядела бы хозяйка Медной горы в наше время? Горделивая, стройная, красивая, она всегда знала, что ей нужно. Только вот не всегда получалось так, как хотелось. Желания, загаданные для других, сбывались, для самой себя – не всегда. Днём – самая обычная девушка, по вечерам – волшебница. Как шкатулку откроет, украшения наденет, так сразу и преображается. Стоило ей косу заплести, камнями драгоценными украсить, платье нарядное надеть, так чудеса и начинали происходить. Прохожие улыбались, оборачивались, на красоту реагировали. Восхищались! А она чуть улыбнётся, так люди мирятся, усмехнётся, начинают обниматься, рассмеётся – влюблённые сердца соединяются. Люди её ещё и любовью называют, хотя сама она считает, что волшебство не в ней, а в малахитовой шкатулке с украшениями.