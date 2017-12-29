В январе среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме

2017-12-29 13:07 | www.apa.az | 7

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ожидается, что количество среднемесячных осадков в основном будет близко к климатической норме, местами, возможно, немного превысит ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 4-6° тепла (по ночам 2-7°, в некоторые до 3° мороза, днем 8-13°, в некоторые дни 1-5° тепла), что близко и немного превышает климатическую норму.

Ожидается, что количество осадков в январе также будет близко к климатической норме, в некоторых местах немного превысит ее (норма 18-28 мм).