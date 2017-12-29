Дурсун Гасанов: «Потенциал экономического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией не был реализован полностью» - ИНТЕРВЬЮ

2017-12-29 13:13 | www.apa.az | 7

Дурсун Гасанов: «Потенциал экономического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией не был реализован полностью»

Интервью АПА с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Грузии Дурсуном Гасановым.

- В ноябре текущего года исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией. Как Вы оцениваете развитие связей между двумя странами за прошедший период?

- Азербайджан и Грузию связывают исторические корни. Исторически народы обеих стран были соседями. После распада Советского Союза в 1991 году обе страны получили возможность восстановить независимость. Правда, в первые годы независимости было трудно наладить отношения, хаос в обеих странах и неопытность тогдашней политической власти не позволили этого. Однако после возвращения в 1993 году общенационального лидера Гейдара Алиева к политической власти отношения между Азербайджаном и Грузией перешли на новый этап. Общенациональный лидер придавал большое значение отношениям с соседними государствами, включая Грузию. Начали развиваться отношения в политической, экономической, энергетической, культурной и других сферах. Это развитие продолжается и сегодня. Достойный преемник политической линии Гейдара Алиева, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поднял связи между двумя государствами на высокий уровень. Двусторонние визиты, ряд соглашений и региональных проектов, взаимная поддержка государств являются наглядным доказательством этого. В тот период, когда отмечается 25-летие установления дипломатических связей между двумя странами, отношения находятся на высоком уровне. Азербайджан и Грузия являются стратегическими союзниками, и обе стороны высоко ценят эти отношения.

- Какие важные события были для азербайджано-грузинских отношений в 2017 году?

- Развивающиеся между двумя странами отношения в 2017 году продолжили развиваться по нарастающей линии. Безусловно, самым важным событием года является ввод в эксплуатацию долгожданной железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. 30 октября этого года состоялась торжественная церемония открытия этой железной дороги. Этот проект будет тесно связывать государства региона как с политической, так и с экономической точки зрения, и придаст новый импульс отношениям. Проект также сыграет роль моста между Востоком и Западом, окажет положительное влияние на перевозку грузов с Востока в Европу. По оценкам, посредством этой железной дороги на начальном этапе планируется перевозить 1 млн. пассажиров и 6-7 млн. тонн грузов. Ожидается, что в последующие годы число грузоперевозок будет увеличено. В области энергетики компания «SOCAR Georgia» и в этом году имела основную долю в газоснабжении Грузии. В целом, исключительная заслуга Азербайджана в обеспечении Грузии газом неоспорима, и я думаю, что это будет продолжаться и в ближайшем будущем.

В этом году прошло много мероприятий, касающихся связей между Азербайджаном и Грузией в сферах экономики, науки и культуры. Не обойдены вниманием такие события, как открытие в Тбилиси музея азербайджанского общественно-политического деятеля, писателя Наримана Нариманова, организация нескольких выставок наших художников, проведение презентаций ряда изданий об истории и литературе Азербайджана. Среди культурных мероприятий стоит отметить проведение по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой выставки «Живая жизнь». Это событие привлекло внимание грузинской творческой элиты, жителей города. Произведения Лейлы Алиевой и молодых художников произвели большое впечатление на посетителей выставки.

- Полностью ли реализован имеющийся потенциал экономического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией? В каком направлении есть необходимость расширения сотрудничества?

- Считаю, что потенциал сотрудничества между нашими странами полностью реализован. В то же время стоит отметить, что благодаря политической воле и действиям руководства обоих государств, эти связи растут по восходящей. Азербайджан является основным торговым партнером Грузии и занимает первое место среди стран, вкладывающих большие инвестиции в эту страну. В Грузии и Азербайджане работают много компаний из обеих стран. Для сведения хочу сказать, что до сегодняшнего дня между государствами подписано более 100 документов, 50 из которых касаются экономики. Более 250 грузинских компаний зарегистрировано в Азербайджане, также, более 1200 азербайджанских компаний зарегистрировано в Грузии. Думаю, сотрудничество наших и грузинских компаний послужило бы развитию деловых связей между странами. Поэтому большое значение имеет проведение мероприятий и форумов в этом направлении.

Процесс делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Грузией продвигается медленно. Какая работа проводится для решения вопроса по спорным территориям? Можно ли в ближайшее время ожидать проведения заседания комиссии?

- Я должен отметить, что обсуждение этого вопроса продолжается. Это не легкий и долгий процесс. Пока не достигнуто итоговое соглашение и продолжается его обсуждение. На следующий год ожидается проведение очередного этапа переговоров с Грузией.

- Как Вы знаете, на следующий год в Азербайджане и Грузии будет отмечаться 100-летие образования независимых государств. Ожидается ли в Тбилиси проведение мероприятий, посвященных образованию Азербайджанской демократической республики?

- В этом году президент Азербайджана господин Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи со 100-летием АДР. Согласно распоряжению дипломатическими представительствами и консульствами Азербайджана за рубежом будут организованы посвященные этой дате мероприятия. В связи с этим поручено подготовить план проведения этих мероприятий. В том числе составлен план мероприятий посольства Азербайджана в Грузии. Согласно этому плану в 2018 году серию мероприятий, посвященных 100-летию принятия Декларации независимости АДР, планируется провести не только в Тбилиси, но и во многих других регионах страны.

Пользуясь случаем, хочу поздравить соотечественников с Днем солидарности азербайджанцев мира и наступающим новым годом, хочу пожелать им крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в работе и благополучия.