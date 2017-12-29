К поискам пропавших азербайджанских альпинистов подключились еще 10 горноспасателей

2017-12-29 12:51 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - К поискам трех пропавших альпинистов, которые 23 декабря вышли из села Хыналыг Губинского района в направлении Туфандага, дополнительно привлечены еще десять горноспасателей Службы спасения особого риска МЧС, говорится в сообщении МЧС, распространенном в пятницу.

Пропавших альпинистов продолжают искать вертолет «Ми-17» авиаотряда МЧС, поисково-спасательная группа Северного регионального центра, горноспасательный отряд Специальной спасательной службы МЧС и специально обученные собаки, группа добровольцев из числа профессиональных альпинистов.

Напомним, что 23 декабря три члена Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» – альпинисты Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде вышли из села Хыналыг Губинского района в направлении Туфандага и не вернулись, связь с ними была прервана.