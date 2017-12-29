Рост экономики Грузии за 11 месяцев составил 4,8%

2017-12-29 12:58 | www.trend.az | 7
За 11 месяцев 2017 года темп реального роста экономики Грузии составил 4,8%, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики «Сакстат», сообщает Новости-Грузия.
По предварительным данным, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в ноябре экономический рост Грузии составил 3,7%.
В ноябре 2017 года рост отмечался в следующих направлениях: работа гостиниц и ресторанов, недвижимость, торговля, транспорт. При этом в снижение роста наблюдалось в сферах строительства, производства пищевых продуктов и металлообрабатывающей отрасли.
В этом году самый высокий рост экономики был зафиксирован в марте и в мае, а самый низкий – в апреле:
Январь — 5,2%;
Февраль — 4,4%;
Март — 5,3%;
Апрель — 2,1%;
Май — 5,3%;