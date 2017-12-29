Рост экономики Грузии за 11 месяцев составил 4,8%

2017-12-29 12:58 | www.trend.az | 7

За 11 месяцев 2017 года темп реального роста экономики Грузии составил 4,8%, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики «Сакстат», сообщает Новости-Грузия.

По предварительным данным, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в ноябре экономический рост Грузии составил 3,7%.

В ноябре 2017 года рост отмечался в следующих направлениях: работа гостиниц и ресторанов, недвижимость, торговля, транспорт. При этом в снижение роста наблюдалось в сферах строительства, производства пищевых продуктов и металлообрабатывающей отрасли.

В этом году самый высокий рост экономики был зафиксирован в марте и в мае, а самый низкий – в апреле:

Январь — 5,2%;

Февраль — 4,4%;

Март — 5,3%;

Апрель — 2,1%;

Май — 5,3%;